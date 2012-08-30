Altın avcıları yerli kabileyi katletti

Yüzlerce yerel kabilenin yaşadığı Venezuela-Brezilya sınırındaki Amazon ormanları son günlerde bir katliamla gündemde. Yanomami kabilesinden 80 kişinin kaldığı kampa, Brezilyalı altın avcıları helikopterle saldırıda bulundu. Sadece 3 kişi sağ kurtuldu.

Venezuela-Brezilya sınırında, yol olmadığı için en yakın kasabadan 6 gün yürüme mesafesinde olan Yanomami kabilesi üyelerinin yaşadığı kampa, kaçak olarak maden arayan Brezilyalı altın avcıları helikopterlerle saldırdı.

Ntvmsnbc.com'un haberine göre, katliam yapıldığı iddia edilen kampta yaşayan 80 kişinin sadece 3'ü hayatta kaldı. Yerli halka sahip çıkmamakla suçlanan Venezuela ve Brezilya hükümeti, geçtiğimiz temmuz ayının başında gerçekleştirilen katliamdan sorumlu tutuluyor.

Yanonami yerlilerinin oluşturduğu Horonami Yanomami Örgütü'nden yapılan yazılı açıklamada, Yanomami kabilesi üyelerine geçtiğimiz temmuz ayında Venezuela'nın güneyinde Brezilya sınırı yakınında düzenlenen saldırıda çok sayıda kişinin öldürüldüğü belirtildi.

Venezuela ve Brezilyalı yetkililerden olayın soruşturulmasını isteyen yerli halk, katliamın "Garimpeiro" olarak adlandırılan Brezilyalı altın avcıları tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.

Amerika kıtasının keşfedilmesinin üzerinden 500 yıla yakın süre geçmesine rağmen hala tamamı keşfedilememiş olan yerli halkların en büyüğü olan Yanomamiler, dış dünyayla bağlantı kurmamış kamplara sahip. En yakın modern yaşam alanlarına bile günlerce uzaklıkta bulunan kabileler, doğayla iç içe ve ilkel bir yaşam sürdürüyor. 20. yüzyılın sonlarından itibaren Yanomamilerin yaşam alanlarını ve yaşamlarını tehdit edenler ise, kaçak maden arayan İspanyol kökenli altın avcıları.

Aile yapıları benzer

Afrika'daki ve Ortadoğu'daki benzer büyüklükteki kabilelerle benzer geleneklere sahip olan Yanonamilerde evlilik, ailelerin uygun gördüğü kişilerle yapılabiliyor. Kadınların çocuklarla ve kamplardaki bahçelerle ilgilendiği kabilede erkekler avcılık ve balıkçılık görevini üstlenmekte.

Kabilenin yaşlıları küçük çocukların eğitimini üstlenmekte. Böylece geleneklerini ve yaşamak için gerekli bilgileri nesilden nesile aktarıyorlar.

Ortak yaşam

Ticaret anlayışının olmadığı kabilelerde çocukların bakımından, avcılığa herşey ortak. En büyük kamp 3 farklı aileden oluşmakta. Böylece toplum içi şiddetin ve ayrılığın önüne geçildiği düşünülen sistemde yabancı kamplarla da düşman ilişkisi bulunmamakta. Bu özelliklerinden dolayı Yanonamiler, madencilerin saldırılarının farkına varamadan birçok üyelerini kaybetme tehlikesi altında yaşamlarını sürdürüyor.

Devlet sisteminde yoklar

Venezuela ve Brezilya sınırı boyunca yaşayan 14 bin nüfuslu bu yerli halk ülke yönetiminden, vergilerden ve yardımlardan habersiz yaşıyor. Devlet sisteminin tamamen dışında yaşamaları güvenlikleriyle ilgili problemleri de görünmez kılıyor. Venezuela hükümeti silahlı güçleri, belirli dönemlerde Amazon ormanı derinliklerine göndermekte ancak bu operasyonlarda esas amaç kaçak madencilerin çalışmalarını engellemek.

Hükümetlere suçlama

2000 metre rakımlı ormanlarda, yaşam alanlarına uzak bölgelerde yaşamaları, Yanomami kabilesine gerçekleştrilen saldırılardan haber alınmasını güçleştiriyor. Bundan dolayı Venezuela hükümeti ve Brezilya hükümeti, aktivist gruplar tarafından yerlilerin sorunlarına kayıtsızlıkla suçlanmakta.

Gizli anlaşma iddiası

1993 yılında aynı kabileden 16 Yanomami, kaçak madenci Garimperioların saldırısında öldürülmüştü. Sivil toplum kuruluşları ise, madencilerle Venezuela ve Brezilya hükümetleri arasında gizli anlaşmalar olduğunu ve bu nedenle güvenlik operasyonlarının yıllardır bu sorunu çözemediğini savunuyor.