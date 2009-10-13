Altın artıyor, Dolar düşüyor

Euro/dolar paritesi son 13 ayın en yüksek düzeyine çıktı. Doların değer kaybıyla altının ons fiyatı 1066 doları aşarak rekor kırdı.

Dolar değer kaybetmeye, altın fiyatları her gün yeni bir rekor kırmaya devam ediyor.

Doların Euro karşısında değer kaybetmesi ve paritenin 1,4876 ile 13 ayın en yüksek düzeyine çıkması yatırımcıyı altına yöneltti. Doların değer kaybetmesinde, bilançolara ilişkin olumlu beklentilerin risk iştahını arttırması rol oynadı.

Altının ons fiyatı 1066 dolar 40 sente kadar yükselerek tarihi rekorunu tazeledi.

VTB Capital'den ekonomist Andrey Kryuchenkov, altının 1061 dolar eşiğini aştığını ve 1100 doları bulmasının beklendiğini, ay sonuna doğru diğer dalgalanmaların doların seyrine bağlı olduğunu söyledi.

Altın fiyetları neden artıyor?

Doların özellikle Euro ve uluslararası para birimleri karşısında değer kaybetmesi, başta altın olmak üzere tüm emtia fiyatlarının artmasına neden oldu.

Doların rezerv para olarak kullanılmasına karşı alternatif arayışları, emtia fiyatlarının artmasını destekliyor.



Petrol fiyatlarının da hafta başında başlayan yükselişi altın fiyatlarını etkiliyor.

Belirsizlik ortamının tam olarak ne zaman biteceğine dair şüphelerin devam etmesi, alternatif yatırım araçlarından sağlanan gelirlerin azalması, dünya ticaret hacminin zayıflaması, Çin Merkez Bankası başta olmak üzere birçok merkez bankasının altın rezervlerini artıracak olması ve gelecek ile ilgili sosyo-ekonomik endişeler altın ve emtia fiyatlarındaki yükselişte rol oynuyor.

Petrol de yükseldi

Bu arada doların değer kaybı üzerine yatırımcıların olası enflasyona karşı korunmak için diğer emtialara yönelmesi petrolün fiyatını da artırdı.

ABD ham petrolünün varil fiyatı Kasım ayı teslimi 52 sent artarak 73,79 dolara çıktı. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da 58 sent yükselerek, 71,94 dolar oldu.

Bank of America Merrill Lynch'de görevli Melvyn Boey, enflasyona karşı korunmak için gelecek 12 ayda petrol ve altın gibi emtia fiyatlarının artmasını beklediklerini belirtti. Boey, ''ABD doları son dört haftada önemli oranda değer kaybetti ve bu eğilimin tersine dönmesini beklemiyoruz'' dedi.

Tokyo'daki SCM Securities şirketinden Sumisho Sano da yılın geri kalan kısmında petrolün 70 ve 80 dolar aralığında seyretmesini beklediklerini ifade etti.

Euro/dolar paritesi son 13 ayın en yüksek düzeyine çıktı. Doların değer kaybıyla altının ons fiyatı 1066 doları aşarak rekor kırdı.

LONDRA - Dolar değer kaybetmeye, altın fiyatları her gün yeni bir rekor kırmaya devam ediyor.

Doların Euro karşısında değer kaybetmesi ve paritenin 1,4876 ile 13 ayın en yüksek düzeyine çıkması yatırımcıyı altına yöneltti. Doların değer kaybetmesinde, bilançolara ilişkin olumlu beklentilerin risk iştahını arttırması rol oynadı.

Altının ons fiyatı 1066 dolar 40 sente kadar yükselerek tarihi rekorunu tazeledi.

VTB Capital'den ekonomist Andrey Kryuchenkov, altının 1061 dolar eşiğini aştığını ve 1100 doları bulmasının beklendiğini, ay sonuna doğru diğer dalgalanmaların doların seyrine bağlı olduğunu söyledi.

Altın fiyetları neden artıyor?

Doların özellikle Euro ve uluslararası para birimleri karşısında değer kaybetmesi, başta altın olmak üzere tüm emtia fiyatlarının artmasına neden oldu.

Doların rezerv para olarak kullanılmasına karşı alternatif arayışları, emtia fiyatlarının artmasını destekliyor.



Petrol fiyatlarının da hafta başında başlayan yükselişi altın fiyatlarını etkiliyor.

Belirsizlik ortamının tam olarak ne zaman biteceğine dair şüphelerin devam etmesi, alternatif yatırım araçlarından sağlanan gelirlerin azalması, dünya ticaret hacminin zayıflaması, Çin Merkez Bankası başta olmak üzere birçok merkez bankasının altın rezervlerini artıracak olması ve gelecek ile ilgili sosyo-ekonomik endişeler altın ve emtia fiyatlarındaki yükselişte rol oynuyor.

Petrol de yükseldi

Bu arada doların değer kaybı üzerine yatırımcıların olası enflasyona karşı korunmak için diğer emtialara yönelmesi petrolün fiyatını da artırdı.

ABD ham petrolünün varil fiyatı Kasım ayı teslimi 52 sent artarak 73,79 dolara çıktı. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da 58 sent yükselerek, 71,94 dolar oldu.

Bank of America Merrill Lynch'de görevli Melvyn Boey, enflasyona karşı korunmak için gelecek 12 ayda petrol ve altın gibi emtia fiyatlarının artmasını beklediklerini belirtti. Boey, ''ABD doları son dört haftada önemli oranda değer kaybetti ve bu eğilimin tersine dönmesini beklemiyoruz'' dedi.

Tokyo'daki SCM Securities şirketinden Sumisho Sano da yılın geri kalan kısmında petrolün 70 ve 80 dolar aralığında seyretmesini beklediklerini ifade etti.