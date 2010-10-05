Altın artık tonla alınıyor

T24 - Süper zenginler için altın satışı ve nakliyesi yönünde hizmet sağlayan bankalar, varlıklarını finansal sistemin dışına çıkarmak isteyen bu kişilerin ekonomik endişeler nedeniyle aldıkları külçe altının tonlarla ifade edilmeye başladığını belirtiyor.







Reuters Küresel Özel Bankacılık Zirvesi'nde konuşan İsviçreli banka UBS'in yöneticisi Joef Stadler, iki dipli resesyon korkusunun fiziksel altınla birlikte, bu madeni çıkaran şirket hisselerine ve yine altına dayalı yatırım fonlarına ilgiyi artırdığını belirtti.



Stadler, "Sadece yatırım fonu ya da vadeli piyasada altın almıyor, fiziksel anlamda altın satın alıyorlar... Elimizde bir çiftin, 1 tonun üzerinde altın alıp başka bir yere taşıdığı bir örnek mevcut" dedi.



Günümüz şartlarında bu miktarda altının maliyeti 42 milyon doları buluyor.



UBS, yüksek miktarda portföy sahibi müşterilerine varlıklarının yüzde 7'i ile 10'u arasındaki kısmını altın gibi değerli madenlere yatırmalarını tavsiye ediyor. Son 10 yıldır, yıllık bazda sürekli değer kazanan altın onsu şu anda 1,317 dolarla tarihi rekor seviyelerine yakın seyrediyor.



Julius Baer's yatırım danışmanlığı şirketinin, Asya bölgesi yatırım baş yöneticisi Van Anantha-Nageswaran, zengin yatırımcıların ABD'den gelen umut verici olmayan veriler ve zayıf doların yarattığı endişeler nedeniyle altına yatırımı artırdığını söyledi.



"Altını bir sigorta olarak görüyorum," diyen Van Anantha-Nageswaran, müşterilerine portföylerinin en az yüzde 10'unu altın olarak tutmasını tavsiye ettiğini de belirtti.



Milyarder yatırımcı George Soros ve yatırım gurusu olarak tanınan Warren Buffet, geçen ay son fiyat balonun altında oluştuğu konusunda uyarıda bulunmuştu. Ünlü yatırımcılar, altının piyasadaki fiyatından başka değer artışını gerektirecek bir neden olmadığına vurgu yaparak bu görüşleri dile getirmişti.





