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Ekonomi

Altın alırken merdiven altı üretime dikkat!

Kuyumcular, sahte altınla gerçeğinin ayırt edilmesinin güçlüğüne dikkat çekiyor

17 Haziran 2017 23:13

Yalnızca Darphane tarafından basılması gereken çeyrek altın, yarım ve ziynet altınlar, merdiven altında üretilip piyasaya sürülüyor. Bu yöntemle 14 ayarlık bir altın 22 ayar olarak satılabiliyor. Kuyumcu odalarının ortak derdi haline gelen ikinci el basım altını vatandaşın yanı sıra kuyumcuların bile ayırt etmesi kolay olmuyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Kanunen Darphane ve Damga Genel Müdürlüğü tarafından basılması uygun sarrafiye diye adlandırılan çeyrek, yarım, tam altın ve ziynet gibi altınlar merdiven altında ikinci el basım olarak üretilip piyasaya sürülüyor. Sahte altınla mücadele için çalışmalar sürüyor ancak cezalar caydırıcı olmadığı için sorunun önüne geçilemediği gibi bu alıntıları ayırt etmek de kolay olmuyor. Konu hakkında bilgisi olan İzmir, Hakkari, Ankara, İstanbul, Diyarbakır ve Elazığ’ın kuyumcu odaları başkanları, sahte altınla mücadelenin emniyet tarafından sıkı takip edilmesini ve cezaların caydırıcı olmasını istiyor.

Bölgesel darphane önerisi 

İkinci el basım altınların düşük gramda ve ayarda üretildiğini söyleyen yetkililer, bunun önüne geçmek için her bölgede devlet kontrolünde bir darphane kurularak yöre esnafının yasal altına kolay ulaşabilmesi gerektiğini öneriyor.

İstanbul Kuyumcular Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Tiryaki de, sarrafi ürünler diye tabir edilen söz konusu altınların sadece Darphane Genel Müdürlüğü tarafından basıldığını belirterek, kuyumcuların Darphane dışından sarrafi ürün temin etmesinin yasak olduğunu söyledi. Tiryaki, merdiven altı altınların ayarının düşük olduğunu belirterek, “Hatta altın olmayıp üstü kaplama içi maden, demir ve kurşunla kaplanmış altına benzer, ürünler yapıldığı da oluyor” diye konuştu.

 

 

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