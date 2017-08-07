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Ekonomi

Altın, ABD'deki istihdam verisi nedeniyle düşüşe geçti

2014 ortasından bu yana görülen en sert iki haftalık düşüşünü gerçekleştirmişti

07 Ağustos 2017 16:50

Altındaki yükseliş dolardaki zayıflığın desteğiyle tam hız kazanmışken, ABD istihdam verisi değerli metalin yükselişini olumsuz etkiledi.

Üç gün önce, hedge fonlarının altında aşağı yönlü beklentilerine ara verirken kısa pozisyonlar, 2014 ortasından bu yana görülen en sert iki haftalık düşüşünü gerçekleştirmişti.

Değerli metal, ABD'de Cuma günü açıklanan istihdam raporunun ardından verinin daha yüksek faiz oranını desteklediğine ilişin endişelerin etkisiyle, Temmuz başından bu yana ilk haftalık kaybını kaydetti.

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