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Ekonomi

Altın 7.5 ayın en düşüğünü gördü

Altın fiyatları piyasalarda Fed'in erken faiz artırımı ihtimalinin güçlemesiyle gerilemeye devam ediyor. Altının onsu 1240 doların altını görerek 7.5 ayın en düşük seviyesine düştü

11 Eylül 2014 20:30

Altın ABD'de faizlerin daha erken artırılabileceği korkusu, güçlü dolar ve Ukrayna gerginliğinin azalmasının ardından yedi buçuk ayın en düşüğünü gördü.

Spot altının ons fiyatı son yedi buçuk ayın en düşük seviyesini gördü. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.7 düşüşle 7.5 ayın en düşük seviyesi olan 1,239.96 dolara geriledi.

Altındaki düşüşte, ABD 'de faizlerin daha erken artırılabileceği korkusu, güçlü dolar ve Ukrayna gerginliğinin azalmasının etkisi olduğu belirtiliyor.

İstanbul Kapalıçarşı 'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 88,1 lira , Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 598 lira oldu.

 

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