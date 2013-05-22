Altın, 7 ay üst üste kaybettirdi

Külçe altın, Nisan ayıyla birlikte TÜFE karşısında ilk kez reel olarak üst üste 7 ay yatırımcısına kaybettirdi.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 1997'den bu yana yayımladığı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları'na ilişkin istatistiklerine göre, külçe altın, yatırımcısına, nisan ayıyla birlikte Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) karşısında üst üste 7 ay kaybettirerek bir ilke imza attı.

TÜFE karşısında geçen yılın Ekim ayında yüzde 1,44, Kasım ayında yüzde 2,42, aralık ayında yüzde 2,84 gerileyen külçe altındaki kayıp bu yıl da sürdü.

Külçe altın, Ocak ayında yüzde 3,25, şubat ayında yüzde 2,42, Mart ayında yüzde 1,20, Nisan ayında da yüzde 6,68 kaybettirdi.

Kaybettirme rekorunun kırıldığı bu dönemde külçe altındaki reel gerileme kümülatif olarak yaklaşık yüzde 22 oldu.

Geçen ay gerçekleşen yüzde 6,68'lik reel gerileme ise son 18 aydaki en yüksek kayıp oldu.