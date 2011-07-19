-ALTIN, 6,5 AYDA YÜZDE 22 KAZANDIRDI İSTANBUL (A.A) - 19.07.2011 - Serbest piyasada geçen yılı 70,18 liradan tamamlayan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, 6,5 aylık dönemde 85 liranın üzerine çıkarak yatırımcısına yüzde 22,10 oranında getiri sağladı. Uluslararası ve yurtiçi piyasalarda yükselişini sürdüren altın, yatırımcısının yüzünü güldürdü. Serbest piyasada geçen yılı 70,18 liradan tamamlayan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı son haftalardaki hızlı yükselişle yeni rekorlar kırarak 85,75 liraya çıktı. Altına yatırım yapan yatırımcı yılın başından bu yana yüzde 22,10 oranında getiri sağladı. Uluslararası piyasalarda da altının onsu sene başına göre yüzde 12 oranında artarak 1.421 dolardan 1.598 dolara çıktı. Geçen yıllarda en iyi getiri sağlayan Borsalar arasında yer alan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) ise yılbaşından bu yana ekside görünüyor. İMKB 100 endeksi yüzde 6'ın üzerinde değer kaybederek, 66 bin puan seviyelerinden 62 bin puan seviyelerine geriledi. -FRANKLA YARIŞIYOR- Geçen yılı 1,5430 liradan kapatan Amerikan Dolarının satış fiyatı ise yılın başından bu yana 7,7 oranında artarak 1,6660 liranın üzerine çıkarken, avronun satış fiyatı ise yüzde 12,92 artışla 2,0665 liradan 2,3300 liraya çıktı. Aynı dönemde döviz cinslerinden yatırımcısına en çok kazandıran ise yüzde 23,07 ile İsviçre Frangı oldu. Frank bu dönemde 1,6500 liradan 2,0300 liraya çıktı. 6,5 aylık dönemde sterlin 2,4100 liradan 2,6600 liraya çıkarak yüzde 10,61 getiri sağlarken, Japon Yeni de 1,9000 liradan 2,2100 liraya yükselerek 10,84 oranında artış kaydetti.