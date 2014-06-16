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Ekonomi

Altın 6 gündür yükseliyor

Artan küresel risklerle altın fiyatı 27 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesi olan 1284 doları gördü

16 Haziran 2014 15:45

Uluslararası piyasalarda değer kazanan dolara rağmen, altın fiyatları Irak’la artan küresel siyasi riskler nedeniyle yükseldi. Pazartesi Avrupa seansı öncesi 1284 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı 2 haftanın en yükseğine erişti. Altın fiyatı Cuma’ya göre yüzde 1’e yakın primli seyrediyor.

Hürriyet’te yer alan habere göre, yılbaşından bu yana yüzde 6,5 değer kazanan ons fiyatında uzmanlar yılın ikinci yarısında zayıf seyrin sürmesini bekliyor. Ancak jeopolitik risklerin sarı metalin fiyatında dönemsel sıçramalar yaratabileceğini belirtiyor.

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