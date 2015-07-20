Altın 5,5 yılın düşüğünde

Altının onsu, en büyük altın alıcısı ülke Çin’in elindeki altınların beklentilerin altında kalması ve ABD Merkez Bankası Fed’den aylar içinde gelmesi beklenen faiz artışı endişeleriyle son beş buçuk yılın en düşük seviyelerinden işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 1.073,40 dolara gerileyerek son 5,5 yılın en düşük seviyesini gördü.

Geçen hafta ABD merkez bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'in faizlerin bu yıl kademeli olarak artırılabileceğine yönelik açıklamaları ve dolar endeksinin 98,06 ile son üç ayın en yüksek seviyesine ulaşmasının etkisiyle altının onsu sert düşüşünü sürdürüyor.



Haftanın ilk işlem gününde uluslararası piyasada altının ons fiyatı 1.133,70 dolardan başlarken, Fed etkisinin devam etmesine ilave olarak Çin piyasasında gerçekleştirilen 5 tonluk altın satışı ve Çin'in beklentilerin altında altın rezervi tuttuğunu açıklaması altın fiyatındaki düşüşe ivme kazandırdı.



Gün içinde 1.073,40 dolar ile Şubat 2010'dan bu yana en düşük seviyesini gören altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.115 dolar düzeyinde işlem görüyor. Altının gram fiyatı ise 97,86 liradan alıcı buluyor.



Analistler, sert düşen altının ons fiyatının kısmen toparlanarak tekrar 1.100 doların üzerinde dengelendiğini belirterek, Fed'in faiz artırımının

zamanı ve büyüklüğüne ilişkin sinyaller ve Çin'deki piyasa hareketlerinin

etkisiyle altında volatilitenin yüksek olabileceğini öngörüyor.



Teknik olarak 1.105 -1.090 dolar seviyelerinin destek, 1.130 -1.142 seviyelerinin ise direnç konumunda olacağını ifade eden analistler, Fed ve Çin'den gelecek haber akışının altının seyri üzerinde etkili olacağını öngörüyor.

Koalisyon beğenirse...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk ise altın fiyatlarının Yunanistan'ın ödemeler sorununun ötelenmesi ve İran'a uygulanan ambargonun kalkması ile desteklerini yitirdiğini söyledi.



Fiyatlardaki sert düşüşlerde Çin'deki büyümenin yavaşlaması ve kaldıraçlı piyasalardaki algoritmik işlemlerin etkili olduğunu aktaran Yıldırımtürk, "Altın şu sıralar küresel piyasalarda 1.115 dolardan işlem görüyor. Trend bozuldu, aşağı yönlü bir seyir görülüyor. Bu seviyelerden sonra 1.130 dolara kadar yükselebilir, 1.050 dolara kadar da gerileyebilir önümüzdeki dönemde" dedi.

Altın fiyatlarının ağustos ayının ortasına kadar aşağı yönlü seyredeceğini savunan Yıldırımtürk, Fed'in faiz artışının sinyallerini artırması ile doların güçlendiğini, bunun da fiyatları düşüreceğini dile getirdi.



İç piyasasa altın fiyatlarında dolar/TL kurunun belirleyici olduğunu söyleyen Yıldırımtürk, koalisyon görüşmelerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Koalisyon görüşmeleri ile oluşan iyimserlikle beraber doların içeride çok fazla yükselmeyeceğini düşünüyorum. Eğer koalisyon kurulamaz ve bir erken seçim olursa o zaman dolar artar. Bu olursa altın bugünkü 94-95 lira seviyelerinde kalabilir. Ancak koalisyon hükümeti kurulur ve hükümetin ekonomi yönetimi piyasalar tarafından beğenilirse dolar 2,50'ye kadar da geri çekilebilir. O zaman altının gram fiyatı 89 liraya gerileyebilir. Zaten yükselişin başladığı nokta 89 liraydı, o noktalara kadar gerileyebilir."