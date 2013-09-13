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Ekonomi

Altın 5 haftanın dibinde

Piyasalarda devam eden Fed’in tahvil alımı ve Suriye’ye müdahale gerginliği güvenli liman olarak görülen altında satış getirmeye devam ediyor

13 Eylül 2013 13:17

ABD Merkez Bankası Fed ve Suriye tedirginliği, altının ons fiyatını beş haftanın en düşük seviyesine indirdi.
 
Yatırımcılar Fed’in mevcut şartlar altında sıkılaştırmaya sert bir giriş yapmayacağını ve Suriye’ye müdahalenin sınırlı kalacağını düşünerek, altında satışı sürdürdü.
 
 

Beş haftanın en düşüğünü gördü

 
 
Değerli metalin onsu güne 1326 dolardan başladı ancak sonraki saatlerdeki işlemlerde düşerek 1312 doları gördü ve son beş haftanın en düşük seviyesine indi.
 
Dün Hong Kong ve Çin’den gelen fiziki alımların değerli metalin fiyatındaki daha büyük düşüşleri desteklediğine işaret edildi.
 
Uzmanlar, bazı yatırımcıların alım için altının daha da değer kaybetmesini beklediğini ifade ediyor.

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