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Ekonomi

'Altın 2 bin doları görecek'

Standard Chartered'ın raporuna göre altın fiyatları üç yıl içinde 2 bin dolara, 10 yıl içinde 5 bin dolara çıkacak.

12 Nisan 2011 03:00

T24 - Standard Chartered'ın raporuna göre altın fiyatları üç yıl içinde 2 bin dolara, 10 yıl içinde 5 bin dolara çıkacak.


Altın fiyatlarının önümüzdeki üç yıl içinde 2 bin 100 dolara, 10 yıl sonra da 5 bin dolara çıkabileceği belirtiliyor.

Standard Chartered analistlerinin hazırladığı rapora göre, Çin ve Hindistan'dan gelen talebin yükselmesi değerli metallerin fiyatlarını yukarı çekmeye devam ediyor.

Analistlere göre, ABD'deki düşük faiz oranları nedeniyle altındaki ralli 2014'e kadar sürecek.

Bankanın raporuna göre, Asya'nın gelişmekte olan piyasalarıyla altın fiyatları arasında güçlü bir ilişki var.

Rapora göre, ABD'de faizlerin yükselmesi de altın fiyatlarını frenlemeye yetmeyecek. Maden arzındaki büyümenin önümüzdeki yıllarda hızlanacağını belirten analistler, 2014'e kadar önemli oranda büyüme beklediklerine dikkat çekiyor. Raporda altın fiyatlarının uzun süre yüksek kalacağı kaydedildi.

Uluslararası piyasada altının onsu dün 1.476,56 dolarla yeni bir rekor kırmıştı. Altın fiyatları bugün 1460 doların altına geriledi.

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