'Altın 2 bin 400 dolara çıkacak'



T24 - Avrupa borç krizine yönelik endişelerle altın 1800 dolara dayandı. ABD'li ünlü yatırımcı Jim Rogers, altının önümüzdeki yıllarda 2 bin 400 doları göreceğini öngördü.



ntvmsnbc'nin haberine göre, Avrupa borç krizine yönelik endişeler altın fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesine neden oldu.



Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı, 1798,89 dolarla son 1.5 ayın en yüksek düzeyine çıktı.



Altının yükselişinde İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin istifası sonrasında ülkedeki duruma yönelik belirsiz ortam etkili oldu. Bir diğer sorunlu ülke olan Yunanistan'daki gelişmeler de yakından izleniyor.



ABD'li ünlü yatırımcı Jim Rogers, altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı bir tahminde bulundu.



Rogers, altının kolaylıkla 2 bin doları aşacağını hatta 2 bin 400 dolara kadar çıkacağını öngördü. Ünlü yatırımcı altının bu seviyelere gelişinin yıllar alacağını belirtti.



Altının onsu 22 Ağustos'ta 1911 doları aşarak rekor kırmış, daha sonra bu seviyeden düşüşe geçmişti.









