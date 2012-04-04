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Ekonomi

Altın 1.619 dolara kadar geriledi

Uluslararası piyasalarda altın fiyatlarında önemli düşüşler görüldü.

04 Nisan 2012 22:01

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.619 dolara kadar geriledi. Serbest piyasada altının gramı 93,3 liraya, Cumhuriyet altını ise 630 liradan işlem görüyor. 

 
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, yaptığı değerlendirmede, ''Dün akşam FED tutanaklarında parasal genişlemeden söz edilmemiş olması, büyük yatırımcıların altında sert satışlarına neden oldu'' dedi.
 
Yıldırımtürk altının hızlı düşüşüne ilişkin şunları ifade etti:
 
''Dün FED tutanakları açıklandı. Orada bir parasal genişlemeden söz edilmemiş olması altına satış getirdi. 2 aydan beri değişik zamanlarda, gerek pariteden gerekse petrol fiyatlarından destek alarak 1.820 dolarlara yükselen altının onsu, bu noktadan gerileyerek 1.564 dolara kadar düşmüştü. Bu seviyeden zaman zaman farklı konularda tedirginliklerin dile getirilmesiyle ve İran'la ilgili stratejik gerginlikler ve petrol fiyatlarının 125'lere yükselmesinden aldığı destekle, şubat ayının son gününde 1.792 dolara kadar çıktı.''
 
Mart ayındaki yükselişte ancak 1.692 doları gören altının onsunun bu ayın ilk günlerinde de 1.685 dolara kadar yükseldiğine değinen Mehmet Ali Yıldırımtürk, şöyle devam etti:
 
''Dün akşamki FED tutanaklarında parasal genişlemeden söz edilmemiş olması büyük yatırımcıların altında sert satışlarına neden oldu. Altının onsu kısa sürede 30 dolar geriledi. Dün akşam FED toplantısının olduğu sırada 1.673 dolardan işlem gören altın onsu, tutanaklar açıklandığında 1.643 dolarlara kadar değer kaybetti. Bugün ise Amerika piyasaları açıldığında 1.620 dolarlara kadar geriledi.''
 
Merkez Bankası'nın toplantısından sonra altının onsunda yeniden 1,630'lu seviyelerin görülebileceğini, fakat bunun istikrarlı olmayacağını söyleyen Yıldırımtürk, ''Teknik olarak altının onsunda 1.645 dolar desteğinin kırılmasıyla, 1.607'li seviyelere kadar gerilemesi söz konusu olabilir'' dedi.

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