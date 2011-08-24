Altın 1,5 yılın en sert düşüşünü yaşadı

T24 - Küresel ekonomiye yönelik kaygılarla son dönemde rekor üstüne rekor kıran altının onsu, ABD'nin üçüncü varlık alım programını (QE3) açıklayacağı beklentisiyle son 1,5 yılın en sert günlük düşüşünü yaşadı. Ancak daha sonra gelen alımlarla yeniden hafif şekilde yükseldi. Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı'da 710 liradan, çeyrek altın ise 172 liradan satılıyor.



Pazartesi günü ABD'deki elektronik işlemlerde onsu 1,917 doları gören altın, dün riskli varlıklara gelen alımlarla 1.858 dolara kadar gerilerken, daha sonra elektronik işlemlerde 1.835 dolara kadar geldi. Altındaki bu gerileme son 1.5 yılın en sert günlük düşüşü olarak kaydedildi.

Çeyrek 173 liraya geriledi



Altının küresel piyasalarda gerilemesi Kapalıçarşıya'da aynı şekilde düşüş olarak yansıdı. Dün 735 liraya satılan Cumhuriyet Altını 710 liraya, 178 liraya satılan çeyrek altın 172 liraya, altının gramı da 109.5 liradan 105.5 liraya geriledi.



Altın fiyatlarındaki gerilemenin arkasında ise piyasaların, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Ben Bernanke'nin Cuma günü akademisyen ve politika yapıcılara yapacağı konuşmada üçüncü bir varlık alım programına yönelik mesajlar vereceği beklentisi etkili oldu.



Chicago merkezli değerli metal şirketi Integrated Brokerage Services'tan Frank McGhee, altındaki satışın sadece Moody's'in kararının yanı sıra sert yükselişten sonra yaşanan olağan bir hareket olduğunu söyledi.



McGhee, "Altında yukarı yönlü çok büyük mesafe kaydedildi. Bu seviyelerde biraz konsolidasyon ve kar satışı beklenmeyen bir hareket değil" dedi.



Bernanke geçen yıl düzenlenen bu konferanstaki konuşmasında daha sonra başlatılan 600 milyar dolarlık varlık alım programının (QE2) işaretini vermişti.

Altındaki gizli tehlike



Bu beklentiyle ABD borsaları da dün sert yükseliş yaşadı. Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 3'lük yükselişle 11,176 puandan, Nasdaq bileşik endeksi de yüzde 4.3 artışla 2,446.06 puandan kapandı.

Moody's'in kararıyla yeniden yükseldi



Ancak daha sonra Asya tarafında özellikle uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Japonya'nın notunu bir kademe düşürerek AAa'ya çekmesiyle, borsalarda satışlar yaşandı ve altın yeniden toparlandı. Altını onsu şu anda düne göre yaklaşık yüzde 1'lik kayıpla 1,840 doların üzerinde bulunuyor.



Asya borsalarındaki kayıplar ise Nikkei 225 Endeksi'nde yüzde 1.1, Hong Kong Hang Seng Endeksi'nde yüzde 1.2, Çin'in Şangay Composite Endeksi'nde ise yüzde 0.4 seviyesinde bulunuyor.



