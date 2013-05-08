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Ekonomi

Altın 1.440 dolar desteğine geriledi

Güne 1.469 dolar seviyesinden başlayan altının onsu, analistlerin kısa vadede kritik destek seviyesi olarak nitelendirdikleri 1.440 dolar sınırına kadar geriledi

08 Mayıs 2013 10:09

Uluslararası piyasada altının onsu, 3 haftadır içinde bulunduğu yükseliş trendinin ardından analistlerin kritik destek olarak nitelendirdikleri 1.440 dolar sınırına kadar geriledi.
 
16 Nisan tarihinde gördüğü en düşük 1.321 dolar seviyesinden artan fiziki talebin etkisiyle yükselişe geçen altının onsu, 3 hafta süren yükseliş trendinin ardından bugün analistlerin trend desteği olarak kaydettikleri 1.455 doların altına gerileyince satış baskılarının arttığı görülüyor.

Analistler altın fiyatındaki sert düşüşün ardından son 3 haftada görülen yükselişinde daha çok Asya ve Ortadoğu kaynaklı fiziki taleplerin etkili olduğunu, fiziki talebin azalmasıyla büyük fon satışlarının fiyat üzerinde tekrar belirleyici olduğunu belirtiyor.

Altının ons fiyatının 1.450 dolar altında kaldığı sürece sırasıyla 1.430 ve 1.400 seviyelerindeki desteklerin test edilebileceğini ifade eden analistler, bu seviyelerde fiziki talebin tekrar artabileceğini kaydediyor.

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