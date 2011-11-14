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Ekonomi

Altın 14 günde yüzde 4,52 kazandırdı İSTANBUL (A.A)

14 Kasım 2011 18:13

-Altın 14 günde yüzde 4,52 kazandırdı İSTANBUL (A.A) - 14.11.2011 - Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı geçen ay sonuna göre yüzde 4,52 oranında artarak 101,85'e, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 4,59 oranında artarak 684 liraya yükseldi. Güvenli liman altın, yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Ekim ayını 97,45 liradan kapatan külçe altın 14 günde yüzde 4,52 oranında artarak 101,85 liraya çıkarken, ekim ayı sonunda 654 lira olan cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,49 artışla 684 liraya ulaştı. Öte yandan uluslararası piyasalarda ekim ayını 1.715,05 dolardan tamamlayan altının onsu ise yüzde 3,84 yükselerek 1.780,90 dolar seviyelerine çıktı. Bu ay içinde en yüksek 1.803,08 doları gören altının onsu, bugün gün içinde 1.796 dolara kadar çıktı. Altın türlerinin geçtiğimiz ay kapanış fiyatları, geçen hafta kapanış ile son fiyatları ve bunlara ait değişimleri şöyle: /*  (TL) Geçen Ekim .   H.Sonuna Sonuna Yatırım Ekim 2011 Geçen   Göre Göre Aracı Sonu H.Sonu Son Değişim Değişim Adı Fiyatı Fiyatı Fiyatı Yüzde Yüzde ALTIN Külçe Altın 97,45 101,25 101,85 0,59 4,52 Cumhuriyet 654,00 680,00 684,00 0,59 4,59 Altının ons fiyatı(USD) 1.715,05 1.789,05 1.780,90 -0,46 3,84 */

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