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Ekonomi

Altın 10 günün zirvesini gördü

Altın fiyatları ABD verileriyle yükseldi

12 Ağustos 2013 13:12

ABD'den gelen zayıf ekonomik veriler spot altının değer kazanmasına neden oldu.

Ülkede toptan eşya envanterleri iki ay üst üste düşerken hisse senedi piyasasının gösterdiği zayıf performans yatırımcıyı altına yöneltti.

Spot altının ons fiyatı yüzde 1,2 artışla 1330 dolarda seyrediyor. Gün içi işlemlerde 1333 dolara kadar yükselen altın böylelikle 1 Ağustos'ta gördüğü 1331 dolardan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Dünyanın en büyük altın yatırım fonu SPDR Gold Trust'ın da portföyündeki altın miktarını yüzde 0,2 artırarak 911,13 tona yükseltmesi altın fiyatlarını destekledi.

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