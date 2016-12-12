Altın 10 ayın en düşük seviyesinde; çeyrek ne kadar oldu?

Altın, yatırımcıların Fed'in faiz artırımına gitmesinden önce altın destekli exchange traded fonlarından (ETF) çıkması ve petrol fiyatlarındaki artışın enflasyon beklentilerini güçlendirmesi ve bunun da Fed'in faiz artırımı için durumu kuvvetlendirmesi ile birlikte 10 ayın en düşük seviyesine indi. Kapalıçarşı'da altının gramı 130 liradan işlem görürken, çeyrek altın 209 liradan satılıyor.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, altının ons fiyatı 1153 dolarla 5 Şubat'tan beri en düşük düzeyi gördü. Altının onsu 1155 dolar civarında seyrediyor.

Altın fiyatları, faiz oranlarındaki artıştan yakından etkileniyor. Faiz artırım olasılığı altının çekiciliğini azaltırken, altının fiyatlandığı doların değerini artırıyor.

Fed yılın son toplantısına ilişkin sonuçları çarşamba günü açıklayacak. Fed'in faizde çeyrek puanlık artışa gitmesi bekleniyor. Fed bu adımı atarsa bu yıl ilk kez faiz artırmış olacak.

Altın fiyatları dün nasıldı?

Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,15 azalışla 130,40 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 214,00 lira, Cumhuriyet altını 873,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,15 düşüşle 130,40 liradan işlem gördü.