Altın 1 yılın en kötü haftasına yöneldi

Rekor seviyelere tırmanan ABD hisse senetlerinin etkisiyle altın bir yıldan uzun bir sürenin en kötü haftasını tamamlamaya hazırlanıyor.

Petrol, beşinci haftalık kaybına yönelmesiyle birlikte, 2015 yılından bu yana görülen en uzun düşüş sürecine hazırlanıyor. Bloomberg verilerine göre spot piyasada işlem gören altın yüzde 0.5 gerileyerek 1,165.27 dolardan işlem görmesinin ardından Singapur saatiyle 11:37'de onz başına 1,167.63 dolar oldu.

Sydney'de CMC Markets baş piyasa analisti Ric Spooner, “Altın bir çok kötü haberin etkisinde kaldı: özellikle yükselen dolar yükselen faizler ve tahvil faizleri. Fed'in haftaya gerçekleştireceği neredeyse kesin gözüyle bakılan faiz artırımına tepki ilginç olacak” dedi.