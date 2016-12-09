T24 LogoT24 Logo
Gündem

Altın 1 yılın en kötü haftasına yöneldi

Petrol, beşinci haftalık kaybına yönelmesiyle birlikte, 2015 yılından bu yana görülen en uzun düşüş sürecine hazırlanıyor

09 Aralık 2016 13:02

Rekor seviyelere tırmanan ABD hisse senetlerinin etkisiyle altın bir yıldan uzun bir sürenin en kötü haftasını tamamlamaya hazırlanıyor.

Petrol, beşinci haftalık kaybına yönelmesiyle birlikte, 2015 yılından bu yana görülen en uzun düşüş sürecine hazırlanıyor. Bloomberg verilerine göre spot piyasada işlem gören altın yüzde 0.5 gerileyerek 1,165.27 dolardan işlem görmesinin ardından Singapur saatiyle 11:37'de onz başına 1,167.63 dolar oldu.

Sydney'de CMC Markets baş piyasa analisti Ric Spooner, “Altın bir çok kötü haberin etkisinde kaldı: özellikle yükselen dolar yükselen faizler ve tahvil faizleri. Fed'in haftaya gerçekleştireceği neredeyse kesin gözüyle bakılan faiz artırımına tepki ilginç olacak” dedi.

ETİKETLER

altınpiyasalaraltında en kötü hafta

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24