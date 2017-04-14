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Ekonomi

Altın 1 yılın en büyük haftalık kazancına yöneldi

Altın fiyatları, jeopolitik gerginlikler ve Trump'ın yorumları sonrası düşen dolardan destek aldı

14 Nisan 2017 11:53

Altın fiyatları, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), Suriye rejimine ait bir hava üssüne 59 Tomahawk füzesi fırlatmasının ardından yaşanan gerilim ve Avrupa'daki siyasi belirsizliklerin ardından en kazançlı haftasını geçirdi.

Bloomberg HT'nin haberine göre, altın fiyatları, yatırımcıların dikkatlerini jeopolitik gerilim ve Avrupa'daki siyasi belirsizliklere çevirmeleri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın zayıf doları tercih ettiğine ilişkin yorumlarının ardından son bir yılın en büyük haftalık kazancına yöneldi.

Spot altın fazla değişmeyerek ons başına 1,287.82 dolarda kaldı ve haftayı geçen yılın Nisan ayından bu yana en sert yükselişi olan yüzde 2.7'lik primle geçmeye yöneldi.

Altın Perşembe günü 4 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyesinden kapandı.

Dolar, Bloomberg Dolar Spot Endeksi'nde %0.1 yükseldi  

ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0.1 yükseldi ve son dört günde ilk kez yukarı yönde hareket etti.

Spot gümüş, platin ve palladyum fazla değişmedi.

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