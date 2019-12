Altimo, 169 milyon dolarlık Turkcell hissesi satıyor

Rus Alfa şirketler grubunda yer alan Altimo şirketi Turkcell'deki hisselerinin bir bölümünü satma kararı aldı.



Rusya'nın günlük ekonomi gazetelerinden Vedomosti'de yayımlanan haberde, Altimo Başkan Yardımcısı Kirill Babayev'in Çukurova Telekom Holding'den satın alınan Turkcell'in yüzde 6.6'lık hissenin yüzde 1.7'lik bölümü için alıcı bulunduğunu açıkladığı kaydedildi.



Altimo'nun Turkcell'in sadece yüzde 4,9'luk hissesini elinde bulunduracağını ve alıcının adını açıklamayan Babayev, satış fiyatının Turcell'in piyasa değerine eşit değerde olacağını söyledi.

Haberde, Turkcell'in yüzde 1.7'lik hissesinin New York borsasında önceki gün değerinin 169 milyon dolar olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:



"Alfa 2005 yılının sonunda Turkcell'in yüzde 51'lik hissesini elinde tutan Çukurova Telekom Holding'in yüzde 49'luk hissesi için 1,59 milyar dolar ödemişti. Bu, Rus şirketlerinin dış telekomünikasyon pazarına ilk çıkışıydı. Altimo'nun Turkcell'de hisse oranının düşürülmesi talebi New York Güney Mahkemesi'nden geldi.



Amerikalı hakim Gerard Lynch gzen yıl kasım ayında, Altimo'nun ya 90 gün içinde (20 Şubat 2008;e kadar) mahkemenin kararını yerine getirerek Turkcell'deki hissesini yüzde 57’ye düşürmesini ya da Ukrayna'nın Kievstar şirketindeki yüzde 43,5'lik hissesini satması kararı vermişti. New York mahkemesi 11 Mart'tan itibaren Altimo'ya günlük 100 bin dolar ceza kesti ve mahkeme kararı yerine getirilmemesi halinde 12 Nisan'dan itibaren söz konusu cezanın ikiye katlanacağını açıklamıştı."



Ortaklık yapısı



Turkcell Holding'in yüzde 52.91'ine Çukurova Telecom Holding, yüzde 47.09'una da TeliaSonera sahip bulunuyor. Çukurova Telecom Holding'in yüzde 51'ine Çukurova Finance International ve yüzde 49'una da Alfa Telecom Turkey şirketleri sahip bulunuyor.



Turkcell İletişim'de Altimo'nun yüzde 13.2'lik payının yanı sıra doğrudan ve dolaylı olarak TeliaSonera'nın yüzde 37, Çukurova'nın yüzde 13.5, MV Holding yüzde 2.3 paya sahip bulunuyor. Şirketin yüzde 34'ü halka açık bulunuyor.