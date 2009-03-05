‘Altimetrede oluşan arıza Boeing’e bildirildi’

Amsterdam’da yaşanan kaza nedeniyle THY uçaklarına talebin azalmadığını belirten Yıldırım, Boeing’in kazada etkisi olan teknik hata nedeniyle uyarıldığını söyledi.



Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, THY'ye ait Tekirdağ uçağında kazaya neden olan altimetredeki arızaya ilişkin, kaza inceleme heyetinin uçak imalatçısına bir uyarı yazısı yazdığını bildirdi.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yenileme çalışması yapılan Sarp Gümrük Kapısı'nın açılış törenine katılmak için Artvin'e gelen Yıldırım, THY Tekirdağ uçağının Hollanda'da iniş sırasında yaptığı kazaya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Kaza nedeni ile Boeing'lerde yeni bir test yapılmasının söz konusu olup olmadığına ilişkin soruya, Bakan Yıldırım, "Bu kazaya sebep olan yükseklik gösteren cihaz altimetrede oluşan arıza yeni ortaya çıkan bir şey. Dolayısıyla uçak imalatçısına kaza inceleme heyeti bir yazı ile uyarıda bulundu. 'Bundan böyle bu cihazda bu tip arızalar oluşabiliyor bununla ilgili tedbirlerinizi alın' diye..." karşılığını verdi.



Bakan Yıldırım, gazetecilerin "THY'nin imajı için yeni bir şey yapılmasının gerekip gerekmediğine" ilişkin soru üzerine, "THY'nin imajında hiçbir sorun bulunmadığını" söyledi.



THY'nin asırlık ve köklü, Türkiye Cumhuriyetinin de bayrak taşıyıcısı bir kuruluş olduğunu ifade eden Yıldırım, bünyesindeki filonun yaş ortalamasının da dünya ortalamasının altında olduğuna dikkati çekti. THY'nin 130 civarında uçağı bulunduğunu anlatan Yıldırım "Kaza ile birlikte ne iç hatlarda ne dış hatlarda herhangi bir yolcu kaybı söz konusu değil" dedi.



Kazadan sonra Hollanda Sivil Havacılık İdaresinin yanı sıra Türkiye'nin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, ECAC, AB Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ve bu arızaya neden olan cihazın üreticisi firmanın kaza inceleme heyetine destek olmak için Hollanda'da olduğunu belirten Yıldırım, bu çalışmaların birlikte yürütüldüğünü ifade etti.



Yıldırım, "Yani bütün aşamalarında kaza ile ilgili bizim uzmanlarımız hep orada. Bundan sonraki çalışmaları da takip edecektir" dedi.

