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Spor

Altılı saatleri değişiyor İSTANBUL (A.A)

15 Eylül 2011 14:54

-Altılı saatleri değişiyor İSTANBUL (A.A) - 15.09.2011 - At yarışlarında, günlerin kısalmaya başlaması nedeniyle altılı ganyanın başlangıç saatlerinde değişikliğe gidiliyor. Türkiye Jokey Kulübü'nden alınan bilgiye göre, 19 Eylül Pazartesi gününden geçerli olmak üzere altılı ganyan, Ankara, Bursa ve İstanbul hipodromlarında yapılacak gündüz yarışlarında saat 15.00'de, Elazığ ve Diyarbakır hipodromlarında ise saat 14.30'da başlayacak. Altılı ganyan, gece yarışlarının koşulduğu İstanbul ve İzmir hipodromlarında ise saat 18.30'da start alacak.

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