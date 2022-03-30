“Altılı masa iktidar değişikliğinden sonra da çalışacak”

Halk TV yazarı Fikret Bila, muhalefetin oluşturduğu 6'lı masanın iktidar değişikliğinin ardından da çalışmaya devam edeceğini belirterek, "Altı muhalefet liderinin ortak anlayışı altılı masanın iktidar değişikliğinden sonra da devam ekmesi. Muhalefetin ortak adayın cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda, kararlar liderlerin ortak çalışmasıyla verilecek ve hayata geçirilecek. Seçilen yeni cumhurbaşkanı partili bir isimse, partiden istifa ederek, tarafsız konum alacak." değerlendirmesini yaptı.

Bila yazısında, "Liderler isterlerse cumhurbaşkanı yardımcısı veya kabine üyesi olabilecekleri gibi yönetimin dışında kalmayı tercih etseler bile liderler zirveleriyle fiilen yönetime katılmış olacaklar. Altı muhalefet partisinin önceliği ekonomik sorunların çözülmesi. Bu amaçla her partinin yürütmekte olduğu ekonomik program çalışmaları sonuçlandığında altı partinin uzmanları bir araya gelerek bu çalışmalardan ortak bir ekonomi programı çıkaracaklar. İktidar değişikliğinde bu program uygulanacak. Altı parti yine sosyal güvenlik, eğitim gibi alanlarda da ortak çalışma grupları oluşturacak ve ortak program yapacaklar. Muhalefet partileri bu çalışmalarla seçmene 'iktidara hazırız' mesajı vererek, seçim kampanyası yürütecekler. Muhalefet liderlerinin tutumu gösteriyor ki iktidarın tüm çabaları altılı masayı dağıtmak bir yana daha da güçlendiriyor." düşüncesini dile getirdi.