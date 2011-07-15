-ALTILI İZMİR'DE 703,91 LİRA İKRAMİYE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 14.07.2011 - İzmir'de bu akşam koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan 703,91 lira ikramiye verdi. Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre altılı ganyan 5, 2, 5, 1, 5-9, 10 şeklinde sonuçlandı. 2, 5, 1, 5-9, 10 şeklinde sonuçlanan beşli ganyan 94,29 lira, 5, 1, 5-9, 10 biçimindeki dörtlü ganyan 11,39 lira, 5, 6, 2-11 şeklindeki birinci üçlü ganyan 39 kuruş ve 1, 5-9, 10 şeklinde tamamlanan ikinci üçlü ganyan da 1,65 lira ikramiye kazandırdı.