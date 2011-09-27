-Altılı iki farklı ikramiye verdi İSTANBUL (A.A) - 27.09.2011 - Ankara'da koşulan at yarışlarında, son koşuda iki at atbaşı gelince, altılı ganyan iki farklı ikramiye verdi. Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre, altılı ganyanın son ayağında 8 numaralı Hilvanlı Zeyno ile 11 numaralı Kaya Fırtınası atbaşı geldi. Buna göre 6, 7/2, 2/10, 7, 4, 8 şeklindeki altılı ganyan 211.031,01 lira, 6, 7/2, 2/10, 7, 4, 11 şeklindeki altılı ganyan ise 633.092,93 lira ikramiye kazandırdı. Bu arada, beşli, dörtlü, üçlü ganyanlar ve verdikleri ikramiyeler şöyle Beşli ganyan: 7/2, 2/10, 7, 4, 8 (6.879,59 lira) Beşli ganyan: 7/2, 2/10, 7, 4, 11 (8.599,48 lira) Dörtlü ganyan: 2/10, 7, 4, 8 (1.092,94 lira) Dörtlü ganyan: 2/10, 7, 4, 11 (1.593,85 lira) Üçlü ganyan: 7, 4, 8 (134,90 lira) Üçlü ganyan: 7, 4, 11 (168,81 lira)