T24 LogoT24 Logo
Spor

Altılı iki farklı ikramiye verdi İSTANBUL (A.A)

27 Eylül 2011 23:26

-Altılı iki farklı ikramiye verdi İSTANBUL (A.A) - 27.09.2011 - Ankara'da koşulan at yarışlarında, son koşuda iki at atbaşı gelince, altılı ganyan iki farklı ikramiye verdi.   Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre, altılı ganyanın son ayağında 8 numaralı Hilvanlı Zeyno ile 11 numaralı Kaya Fırtınası atbaşı geldi. Buna göre 6, 7/2, 2/10, 7, 4, 8 şeklindeki altılı ganyan 211.031,01 lira, 6, 7/2, 2/10, 7, 4, 11 şeklindeki altılı ganyan ise 633.092,93 lira ikramiye kazandırdı.  Bu arada, beşli, dörtlü, üçlü ganyanlar ve verdikleri ikramiyeler şöyle Beşli ganyan: 7/2, 2/10, 7, 4, 8 (6.879,59 lira) Beşli ganyan: 7/2, 2/10, 7, 4, 11 (8.599,48 lira) Dörtlü ganyan: 2/10, 7, 4, 8 (1.092,94 lira) Dörtlü ganyan: 2/10, 7, 4, 11 (1.593,85 lira) Üçlü ganyan: 7, 4, 8 (134,90 lira) Üçlü ganyan: 7, 4, 11 (168,81 lira)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24