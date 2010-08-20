-ALTILI GÖRÜŞMELER İÇİN GÜNEY KORE'DEN ŞART SEUL (A.A) - 20.08.2010 - Güney Kore, Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması hedefiyle başlatılan altılı görüşmelerin yeniden başlaması için önce Kuzey Kore'nin mart ayında Sarı Deniz'de batırdığı belirtilen Güney Kore savaş gemisi Cheonan için özür dilemesi gerektiğini bildirdi. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Şin Maeong-Ho bugün yaptığı açıklamada, "Eğer Kuzey Kore, görüşmelerin yeniden başlamasını istiyorsa her şeyden önce Cheonan için özür dilemeli. Şu anki koşullarda altılı görüşmelerin yeniden başlaması için vakit çok erken" diye konuştu. Bin 200 tonluk Güney Kore savaş gemisi Cheonan 26 Martta batmış, 46 denizci hayatını kaybetmişti. Kuzey Kore'yi, ekonomik ve diplomatik destek karşılığında nükleer silah geliştirmekten vazgeçirmek amacıyla 2003'de başlatılan, ABD, Çin, Rusya, Japonya, Güney ve Kuzey Kore'nin katıldığı altılı görüşmeleri Nisan 2009'da tek taraflı olarak durduran Kuzey Kore yönetimi son olarak, bu görüşmeleri sürdürmeye hazır olduğunu açıklamıştı.