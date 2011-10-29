-Altılı Ganyan'ın başlama saatleri yarın değişiyor İSTANBUL (A.A) - 29.10.2011 - At yarışlarında Altılı Ganyan'ın başlama saatleri, yarından itibaren değişecek. Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamada, yurt genelinde kış saati uygulamasına geçileceğinden, yarından geçerli olmak üzere Altılı Ganyan'ın başlama saatlerinde değişikliğe gidileceği bildirildi. Buna göre kasım ayında yapılacak yurtiçi yarış takvimi ile yeni uygulamaya göre Altılı Ganyan'ın başlama saatleri şöyle: Yarış Günleri Hipodrom Başlama Saati ----------------------------------------------------------- Pazartesi Şanlıurfa 13.15 Salı Adana 13.30 Çarşamba Adana 13.30 Çarşamba İstanbul 17.30 Perşembe Diyarbakır 13.15 Perşembe İzmir 17.30 Cuma Bursa 13.30 Cumartesi Adana 13.30 Cumartesi İstanbul 17.30 Pazar İzmir 15.30