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Spor

Altılı Ganyan'ın başlama saatleri yarın değişiyor İSTANBUL (A.A)

29 Ekim 2011 16:25

-Altılı Ganyan'ın başlama saatleri yarın değişiyor  İSTANBUL (A.A) - 29.10.2011 - At yarışlarında Altılı Ganyan'ın başlama saatleri, yarından itibaren değişecek. Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamada, yurt genelinde kış saati uygulamasına geçileceğinden, yarından geçerli olmak üzere Altılı Ganyan'ın başlama saatlerinde değişikliğe gidileceği bildirildi. Buna göre kasım ayında yapılacak yurtiçi yarış takvimi ile yeni uygulamaya göre Altılı Ganyan'ın başlama saatleri şöyle: Yarış Günleri             Hipodrom            Başlama Saati ----------------------------------------------------------- Pazartesi                 Şanlıurfa              13.15 Salı                      Adana                  13.30 Çarşamba                  Adana                  13.30 Çarşamba                  İstanbul               17.30 Perşembe                  Diyarbakır             13.15 Perşembe                  İzmir                  17.30 Cuma                      Bursa                  13.30 Cumartesi                 Adana                  13.30 Cumartesi                 İstanbul               17.30 Pazar                     İzmir                  15.30

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