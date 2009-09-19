Altılı ganyan saatleri değişiyor

At yarışlarında Altılı Ganyan'ın başlangıç saatlerinin, 22 Eylül Salı gününden itibaren değiştirileceği açıklandı.

Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, 22 Eylül Salı gününden itibaren günlerin kısalmaya başlaması nedeniyle Altılı Ganyan'ın başlama saatlerinde değişikliğe gidileceği bildirildi.

Buna göre Altılı Ganyan salı gününden itibaren Ankara ve Bursa hipodromlarında saat 15.00'de, Elazığ ve Diyarbakır hipodromlarında saat 14.30'da, İstanbul ve İzmir hipodromlarında ise saat 18.30'da başlayacak.