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Spor

Altılı ganyan saatleri değişiyor

19 Eylül 2009 20:52

At yarışlarında Altılı Ganyan'ın başlangıç saatlerinin, 22 Eylül Salı gününden itibaren değiştirileceği açıklandı.

Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, 22 Eylül Salı gününden itibaren günlerin kısalmaya başlaması nedeniyle Altılı Ganyan'ın başlama saatlerinde değişikliğe gidileceği bildirildi.

Buna göre Altılı Ganyan salı gününden itibaren Ankara ve Bursa hipodromlarında saat 15.00'de, Elazığ ve Diyarbakır hipodromlarında saat 14.30'da, İstanbul ve İzmir hipodromlarında ise saat 18.30'da başlayacak.

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