-ALTILI GANYAN 9.706,21 LİRA İKRAMİYE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 23.04.2011 - Ankara'da bugün koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan 9.706,21 lira ikramiye verdi. Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre altılı ganyan 4/5, 1, 3, 5, 5, 10 şeklinde sonuçlandı. 1, 3, 5, 5, 10 şeklinde tamamlanan beşli ganyan 5.545,11 lira, 3, 5, 5, 10 biçiminde neticelenen dörtlü ganyan 181,01 lira, 2, 10, 2/7 şeklindeki 1. üçlü ganyan 1,87 lira ve 5, 5, 10 şeklindeki 2. üçlü ganyan da 28,31 lira ikramiye kazandırdı.