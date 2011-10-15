-Altılı ganyan 7.380,35 lira ikramiye verdi İSTANBUL (A.A) - 15.10.2011 - Ankara'da bugün koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan, 7.380,35 lira ikramiye verdi. Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, altılı ganyan 2, 8, 2-3, 5, 12, 1 şeklinde sonuçlandı. Altılı ganyanın yanı sıra, 8, 2-3, 5, 12, 1 biçiminde neticelenen beşli ganyan 443,18 lira, 2-3, 5, 12, 1 şeklinde oluşan dörtlü ganyan 274,75 lira ikramiye kazandırdı. Ayrıca, 4, 6, 10 biçimindeki birinci üçlü ganyan 5,50 lira, 5, 12, 1 biçimindeki ikinci üçlü ganyan da 63,65 lira ikramiye verdi.