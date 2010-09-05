-ALTILI GANYAN 709,50 LİRA İKRAMİYE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 04.09.2010 - İstanbul'da bu akşam koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan 709,50 lira ikramiye verdi. Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, altılı ganyan 2, 5, 2, 3, 6, 12-11 şeklinde sonuçlandı. 5, 2, 3, 6, 12-11 şeklinde oluşan 5'li ganyan 46,58 lira, 2, 3, 6, 12-11 biçiminde neticelenen dörtlü ganyan 9,93 lira kazandırdı. 2, 6-7, 8 şeklindeki 1. üçlü ganyan 6,31 lira, 3, 6, 12-11 biçimindeki 2. üçlü ganyan da 5,44 lira ikramiye verdi.