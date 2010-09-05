T24 LogoT24 Logo
Spor

ALTILI GANYAN 709,50 LİRA İKRAMİYE VERDİ İSTANBUL (A.A)

05 Eylül 2010 01:36

-ALTILI GANYAN 709,50 LİRA İKRAMİYE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 04.09.2010 - İstanbul'da bu akşam koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan 709,50 lira ikramiye verdi.  Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, altılı ganyan 2, 5, 2, 3, 6, 12-11 şeklinde sonuçlandı.  5, 2, 3, 6, 12-11 şeklinde oluşan 5'li ganyan 46,58 lira, 2, 3, 6, 12-11 biçiminde neticelenen dörtlü ganyan 9,93 lira kazandırdı.  2, 6-7, 8 şeklindeki 1. üçlü ganyan 6,31 lira, 3, 6, 12-11 biçimindeki 2. üçlü ganyan da 5,44 lira ikramiye verdi.  

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24