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Spor

ALTILI GANYAN 68.329,54 LİRA VERDİ İSTANBUL (A.A)

29 Kasım 2010 20:39

-ALTILI GANYAN 68.329,54 LİRA VERDİ İSTANBUL (A.A) - 29.11.2010 - Şanlıurfa'da bugün koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan 68.329,54 lira ikramiye verdi. Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre altılı ganyan 2, 4, 6, 2, 11, 2 şeklinde sonuçlandı. Altılı ganyanın yanı sıra 4, 6, 2, 11, 2 biçiminde sonuçlanan dörtlü ganyan 3.721,94 lira, 6, 2, 11, 2 şeklinde tamamlanan dörtlü ganyan ise 360,58 lira ikramiye verdi.  Yarışlarda 5/2/3, 4, 3 biçiminde neticelenen 1. üçlü ganyan 52 kuruş, 2, 11, 2 şeklinde oluşan 2. üçlü ganyan da 37,20 lira ikramiye kazandırdı.

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