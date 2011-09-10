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Spor

Altılı ganyan 55,31 lira ikramiye verdi İSTANBUL (A.A)

10 Eylül 2011 23:59

-Altılı ganyan 55,31 lira ikramiye verdi İSTANBUL (A.A) - 10.09.2011 - Ankara'da koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan 55,31 lira ikramiye verdi. Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre, altılı ganyan 8, 11, 1/6, 5, 1, 11 şeklinde sonuçlandı. Bu arada beşli, dörtlü ve üçlü ganyan iki şekilde sonuçlandı. 8, 12/14, 7, 5, 2 şeklinde sonuçlanan 1. beşli ganyan 507,35 lira, 11, 1/6, 5, 1, 11 şeklinde sonuçlanan 2. beşli ganyan 9,98 lira, 12/14, 7, 5, 2 şeklinde sonuçlanan 1. dörtlü ganyan 41,36 lira, 1/6, 5, 1, 11 şeklindeki 2. dörtlü ganyan 3,04 lira, 7, 5, 2 şeklindeki 1. üçlü ganyan 10,90 lira, 5, 1, 11 şeklindeki 2. üçlü ganyan da 92 kuruş ikramiye kazandırdı. 

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