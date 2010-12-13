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Spor

ALTILI GANYAN 436,36 VE 4.052,39 LİRA İKRAMİYE VERDİ İSTANBUL (A.A)

13 Aralık 2010 19:48

-ALTILI GANYAN 436,36 VE 4.052,39 LİRA İKRAMİYE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 13.12.2010 - Şanlıurfa'da bugün koşulan at yarışlarında birinci ayak atbaşı olunca, altılı ganyan iki farklı ikramiye verdi.  Türkiye Jokey Kulübü'nden (TJK) yapılan açıklamaya göre, birinci ayakta 10 ve 11 numaralı atların atbaşı gelmesi nedeniyle iki ayrı altılı ganyan oluştu. 10/14/15, 3, 9, 6, 8, 15 şeklinde oluşan altılı ganyan 436,36 lira, 11, 3, 9, 6, 8, 15 biçiminde oluşan altılı ganyan ise 4.052,39 lira ikramiye kazandırdı.  Bu arada 3, 9, 6, 8, 15 şeklindeki beşli ganyan 192,16 lira, 9, 6, 8, 15 şeklinde oluşan dörtlü ganyan 41,64 lira, 6/2, 3, 12 şeklindeki 1. üçlü ganyan 5,29 lira, 6, 8, 15 şeklinde oluşan 2. üçlü ganyan da 112,05 lira ikramiye kazandırdı.

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