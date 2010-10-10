-ALTILI GANYAN 41 BİN 562 VE 31 BİN 171 LİRA İKRAMİYE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 10.10.2010 - Bursa'da bugün koşulan at yarışları sonucunda son ayakta atbaşı olunca altılı ganyan iki farklı ikramiye verdi. Türkiye Jokey Kulübü'nden (TJK) yapılan açıklamaya göre son ayakta, 8 ve 10 numaralı atların atbaşı gelmesi nedeniyle iki ayrı altılı ganyan oluştu. 9, 15, 2, 2, 5, 8 şeklinde oluşan altılı ganyan 41.562,47 lira, 9, 15, 2, 2, 5, 10 biçiminde oluşan altılı ganyan da 31.171,86 lira ikramiye kazandırdı. İki ayrı şekilde oluşan 5'li, 4'lü ve 3'lü ganyanlar ve verdikleri ikramiyeler şöyle: 15, 2, 2, 5, 8 şeklindeki beşli ganyan: 1.677,90 lira 15, 2, 2, 5, 10 şeklindeki beşli ganyan: 1.102,07 lira 2, 2, 5, 8 şeklindeki dörtlü ganyan: 63,64 lira 2, 2, 5, 10 şeklindeki dörtlü ganyan: 47,45 lira 2, 5, 8 şeklindeki üçlü ganyan: 28,94 lira 2, 5, 10 şeklindeki üçlü ganyan: 18,35 lira.