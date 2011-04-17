-ALTILI GANYAN 38 LİRA 14 KURUŞ İKRAMİYE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 17.04.2011 - İstanbul'da bugün koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan 38 lira 14 kuruş ikramiye verdi. Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre, altılı ganyan 5, 7, 3, 10, 1, 1 şeklinde sonuçlandı. 7, 3, 10, 1, 1 şeklinde tamamlanan beşli ganyan 15 lira 89 kuruş ikramiye verdi. Dörtlü ve üçlü ganyanlar ise 2 farklı şekilde tamamlandı. 6, 9/2, 5, 2/5/9 şeklinde sonuçlanan 1. dörtlü ganyan 246 lira 27 kuruş, 3, 10, 1, 1 şeklinde sonuçlanan dörtlü ganyan ise 2 lira 76 kuruş ikramiye kazandırdı. 9/2, 5, 2/5/9 biçiminde neticelenen üçlü ganyan 5 lira 20 kuruş, 10, 1, 1 şeklinde tamamlanan üçlü ganyan da 81 kuruş ikramiye verdi.