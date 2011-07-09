-ALTILI GANYAN 3 BİN 939,96 LİRA VERDİ İSTANBUL (A.A) - 08.07.2011 - İstanbul'da koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan, 3 bin 939,96 lira ikramiye verdi. Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre, altılı ganyan 8, 10/5, 4, 5, 1, 10 şeklinde sonuçlandı. Bu arada 10/5, 4, 5, 1, 10 şeklinde oluşan beşli ganyan 723,45 lira, 4, 5, 1, 10 biçiminde tamamlanan dörtlü ganyan 46,72 lira, 8/3, 1/2, 10 şeklindeki 1. üçlü ganyan 14 kuruş, 5, 1, 10 şeklinde sonuçlanan 2. üçlü ganyan ise 7,85 lira ikramiye kazandırdı.