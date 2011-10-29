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Spor

Altılı ganyan 1.483,97 lira ikramiye verdi İSTANBUL (A.A)

29 Ekim 2011 21:56

-Altılı ganyan 1.483,97 lira ikramiye verdi İSTANBUL (A.A) - 29.10.2011 - Ankara'da koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan, 1.483,97 lira ikramiye verdi. Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre, altılı ganyan 3, 1/6, 15, 18, 7, 3 şeklinde sonuçlandı. 1/6, 15, 18, 7, 3 biçiminde neticelenen beşli ganyan 420,32 lira, 15, 18, 7, 3 şeklinde oluşan dörtlü ganyan 60,87 lira ve 1, 1, 2 biçiminde tamamlanan 1. üçlü ganyan 84 kuruş, 18, 7, 3 şeklindeki 2. üçlü ganyan da 1,06 lira ikramiye kazandırdı.

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