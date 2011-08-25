-ALTILI GANYAN 1.358,64 LİRA İKRAMİYE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 25.08.2011 - Ankara'da bugün koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan 1.358,64 lira ikramiye verdi. Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre altılı ganyan 10, 6-13, 1, 1, 3, 11 şeklinde sonuçlandı. 6-13, 1, 1, 3, 11 biçiminde oluşan beşli ganyan 197,80 lira, 5, 10, 2, 12 şeklindeki 1. dörtlü ganyan 9,25 lira, 1, 1, 3, 11 şeklindeki 2. dörtlü ganyan 33,49 lira, 10, 2, 12 şeklinde oluşan 1. üçlü ganyan 0,42 lira ve 1, 3, 11 biçimindeki 2. üçlü ganyan 10,43 lira ikramiye kazandırdı.