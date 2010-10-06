-ALTILI GANYAN 123,48 LİRA VERDİ İSTANBUL (A.A) - 06.10.2010 - Şanlıurfa'da koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan 123,48 lira ikramiye verdi. Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, altılı ganyan 4, 1, 2, 3, 3, 5 şeklinde sonuçlandı. Bu arada, 1, 2, 3, 3, 5 şeklindeki beşli ganyan 24,20 lira, 2, 3, 3, 5 biçimindeki dörtlü ganyan 5,50 lira ikramiye kazandırdı. Yarışlarda iki ayrı üçlü ganyan oluşurken, 4, 1/3, 4 şeklindeki birinci üçlü ganyan 89 kuruş, 3, 3, 5 biçimindeki ikinci üçlü ganyan ise 1,02 lira ikramiye verdi.