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Spor

ALTILI 96.886,41 LİRA İKRAMİYE VERDİ İSTANBUL (A.A)

26 Mayıs 2011 22:25

-ALTILI 96.886,41 LİRA İKRAMİYE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 26.05.2011 - Ankara'da koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan 96.886,41 lira ikramiye verdi. Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre altılı ganyan 2, 3, 11, 2, 1, 9 şeklinde sonuçlandı. 3, 11, 2, 1, 9 şeklinde oluşan beşli ganyan 9.593,07 lira, 11, 2, 1, 9 biçiminde tamamlanan dörtlü ganyan 2.496,77 lira, 1/2, 2, 1 şeklindeki birinci üçlü ganyan 0,47 lira ve 2, 1, 9 şeklindeki ikinci üçlü ganyan ise 185,65 lira ikramiye kazandırdı.

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