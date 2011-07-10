-ALTILI 41.115,38 LİRA İKRAMİYE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 10.07.2011 - İstanbul'da koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan, 41.115,38 lira ikramiye verdi. Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre, altılı ganyan 9, 6, 6, 6, 7/9, 6 şeklinde sonuçlandı. Bu arada, 6, 6, 6, 7/9, 6 şeklinde oluşan beşli ganyan 2.641,61 lira, 6, 6, 7/9, 6 biçiminde tamamlanan dörtlü ganyan 262,12 lira, 1, 7/9, 4 şeklindeki 1. üçlü ganyan 1,13 lira, 6, 7/9, 6 biçiminde sonuçlanan 2. üçlü ganyan ise 42,40 lira ikramiye kazandırdı.