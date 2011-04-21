-ALTILI 20 BİN 897,22 LİRA VERDİ İSTANBUL (A.A) - 20.04.2011 - İstanbul'da bugün koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan 20 bin 697 lira 22 kuruş ikramiye verdi. Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre, altılı ganyan 9, 4, 4, 4, 9, 3 şeklinde sonuçlandı. 4, 4, 4, 9, 3 şeklinde tamamlanan beşli ganyan bin 702 lira 51 kuruş, 4, 4, 9, 3 şeklinde sonuçlanan dörtlü ganyan da 196 lira 11 kuruş ikramiye kazandırdı. Üçlü ganyan ise 2 farklı şekilde neticelendi. 4, 10, 11/4/7 şeklinde sonuçlanan 1. üçlü ganyan 4 lira 65 kuruş, 4, 9, 3 şeklinde sonuçlanan 2. üçlü ganyan ise 32 lira 97 kuruş ikramiye verdi.