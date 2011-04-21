T24 LogoT24 Logo
Spor

ALTILI 20 BİN 897,22 LİRA VERDİ İSTANBUL (A.A)

21 Nisan 2011 01:34

-ALTILI 20 BİN 897,22 LİRA VERDİ İSTANBUL (A.A) - 20.04.2011 - İstanbul'da bugün koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan 20 bin 697 lira 22 kuruş ikramiye verdi. Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre, altılı ganyan 9, 4, 4, 4, 9, 3 şeklinde sonuçlandı. 4, 4, 4, 9, 3 şeklinde tamamlanan beşli ganyan bin 702 lira 51 kuruş, 4, 4, 9, 3 şeklinde sonuçlanan dörtlü ganyan da 196 lira 11 kuruş ikramiye kazandırdı. Üçlü ganyan ise 2 farklı şekilde neticelendi. 4, 10, 11/4/7 şeklinde sonuçlanan 1. üçlü ganyan 4 lira 65 kuruş, 4, 9, 3 şeklinde sonuçlanan 2. üçlü ganyan ise 32 lira 97 kuruş ikramiye verdi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24