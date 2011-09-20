-Altılı 1.404,93 lira verdi İSTANBUL (A.A) - 20.09.2011 - Ankara'da koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan, 1.404,93 lira ikramiye verdi. Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, altılı ganyan 6, 2, 7, 7, 2, 2 şeklinde sonuçlandı. Bu arada 2, 7, 7, 2, 2 şeklinde sonuçlanan beşli ganyan 581,70 lira, 5, 4, 1, 1 şeklindeki 1. dörtlü ganyan 760,23 lira, 7, 7, 2, 2 biçimindeki 2. dörtlü ganyan da 142,38 lira ikramiye verdi. Yarışta 2 ayrı üçlü ganyan oluşurken, 4, 1, 1 şeklindeki 1. üçlü ganyan 25,15 lira ve 7, 2, 2 biçimindeki 2. üçlü ganyan da 6,58 lira ikramiye kazandırdı.