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Spor

Altılı 11.110,05 lira verdi İSTANBUL (A.A)

19 Ekim 2011 20:47

-Altılı 11.110,05 lira verdi İSTANBUL (A.A) - 19.10.2011 - Şanlıurfa'da bugün koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan 11.110,05 lira ikramiye verdi.  Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre altılı ganyan 3, 13, 1, 10, 10, 3-14 şeklinde sonuçlandı.  Altılı ganyanın yanı sıra 13, 1, 10, 10, 3-14 biçiminde neticelenen beşli ganyan 1.150,34 lira, 1, 10, 10, 3-14 şeklinde oluşan dörtlü ganyan 138,18 lira kazandırdı.  8, 1, 4 biçimindeki birinci üçlü ganyan 1,25 lira, 10, 10, 3-14 şeklindeki ikinci üçlü ganyan da 20,84 lira ikramiye verdi. 

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