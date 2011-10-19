-Altılı 11.110,05 lira verdi İSTANBUL (A.A) - 19.10.2011 - Şanlıurfa'da bugün koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan 11.110,05 lira ikramiye verdi. Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre altılı ganyan 3, 13, 1, 10, 10, 3-14 şeklinde sonuçlandı. Altılı ganyanın yanı sıra 13, 1, 10, 10, 3-14 biçiminde neticelenen beşli ganyan 1.150,34 lira, 1, 10, 10, 3-14 şeklinde oluşan dörtlü ganyan 138,18 lira kazandırdı. 8, 1, 4 biçimindeki birinci üçlü ganyan 1,25 lira, 10, 10, 3-14 şeklindeki ikinci üçlü ganyan da 20,84 lira ikramiye verdi.