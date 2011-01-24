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Spor

ALTILI 1 MİLYON 31 BİN LİRA KAZANDI İSTANBUL (A.A) 

24 Ocak 2011 20:03

-ALTILI 1 MİLYON 31 BİN LİRA KAZANDI İSTANBUL (A.A) - 24.01.2011 - Şanlıurfa'da bugün koşulan altılı ganyanı bilen bir kişi 1 milyon 31 bin lira ikramiye kazandı. Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamada, 13/3/11, 16, 5, 10, 9 ve 3 şeklinde sürpriz bir şekilde sonuçlanan altılı ganyanı bilen bir kişinin 1.031.204,64 liralık ikramiyenin sahibi olduğu bildirildi. Talihli yarışseverin 23,76 TL tutarındaki oyununu elektronik ganyan bayilerinden misli.com'dan oynadığı ve 1. ayak ile 5. ayakta tek geçerek kazanmayı başardığı kaydedildi.

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