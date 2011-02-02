-ALTIDORE'DEN 5 BİN TARAFTAR ÖNÜNDE İMZA BURSA (A.A) - 02.02.2011 - Bursaspor'un ara transferde kadrosuna kattığı Villarreal'den Jozy Altidore, Gaziantepspor'dan Ahmet Arı ve Altay'dan Mehmet Sert, kendilerini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Bursa Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine, Bursaspor taraftarları büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 5 bin taraftar, kapalı tribünde yer alarak yeni transferlere sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarlar, yeni transferler sahaya çıkarken meşaleler yakıp, konfeti attı. En büyük ilgiyi ABD'li futbolcu Altidore gördü. 21 yaşındaki futbolcunun, yoğun ilgi karşısındaki şaşkınlığı ve mutluluğu yüzüne yansıdı. Daha sonra 3 futbolcu, saha ortasına kurulan platformda, resmi sözleşmeyi imzaladı. Altidore'nin sezon sonuna kadar, Ahmet ve Mehmet'in ise 3,5 yıllık sözleşmeye imza attığı, Altidore için sözleşme uzatma opsiyonunun Bursaspor'da olduğu bildirildi. İmza töreninin ardından konuşma yapmaya çalışan Altidore, yoğun tezahürat nedeniyle konuşamadı. ABD'li futbolcunun, ''Şampiyon Bursaspor'' sözleri büyük alkış aldı. Daha sonra konuşan kulüp ikinci başkanı Haluk Özkıyıcı, Bursaspor sevgisinin çok büyük olduğunu, ne tesislere ne de statlara sığdığını söyledi. ''Transferi bitirmek içimizden gelmiyor'' diyen Özkıyıcı, transfer ettikleri 3 yetenekli oyuncu ile ligin en yetenekli kadrolarından birini oluşturduklarını ifade etti. Özkıyıcı, Bursaspor'un bu sezon da hedefinin şampiyonluk olduğunu vurgulayarak, ''Biz yönetim olarak elimizden geleni yaptık. Güzel bir kadro kurduk. Şimdi sıra sizin vereceğiniz destekte. Sivasspor maçında, bu desteği fazlasıyla vereceğinize inanıyorum'' diye konuştu. Konuşmaların ardından Altidore, bir süre sektirdiği topu taraftarlara attı. Daha sonra 3 futbolcu, basına poz verdi.