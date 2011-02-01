-ALTIDORE BURSA'DA BURSA (A.A) - 01.02.2011 - Bursaspor'un ara transfer döneminin son gününde anlaşmaya vardığı ABD'li golcü Jozy Alitodere, özel uçakla Bursa'ya getirildi. Yeşil-beyazlı takımın yönetim kurulu üyeleri İrfan Koç ve Kemal Kamat ile birlikte Bursa'ya gelen Altidore, havaalanında bir grup taraftar tarafından karşılandı. İspanya'nın Villareal takımından transfer edilen genç futbolcu, havaalanında gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursa'ya geldiği için mutlu olduğunu, uzun yılar yeşil-beyazlı formayı giymeyi hedeflediğini söyledi. Altidore, Villareal takımında aradığını bulamadığını ifade ederek, şöyle konuştu: ''Geçen sene Villereal, Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi. Ben Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istiyordum. Şampiyon bir takıma geldim. Bu sene de hedef şampiyonluk. Takıma şampiyonluk için gerekli katkıyı yapıp gelecek sene hedeflediğim Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istiyorum.'' ABD'li genç golcü, daha sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Acıbadem Bursa Hastanesi'ne götürüldü. Altidore, sağlık kontrolünün ardından düzenlenecek törenle kendisini Bursasporlu yapan sözleşmeye imza atacak.